На церемонии награждения паралимпийца Асташова перепутали музыку

Организаторы летних Паралимпийских игр — 2020 в Токио перепутали музыку во время награждения российского велогонщика Михаила Асташова, сообщает ТАСС.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Однако в ходе награждения организаторы включили гимн Международного паралимпийского комитета. Глава делегации ПКР, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков попросил повторно провести процедуру награждения спортсмена.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Ранее сообщалось, что Асташов завоевал золотую медаль в гонке преследования на дистанции 3000 м среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.