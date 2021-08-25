Уткин: желтое шоу на «Матч ТВ» про околофутбол не имеет перспектив

Журналист и блогер Василий Уткин поделился мыслями о том, что «Матч ТВ» хочет делать шоу на темы, не касающиеся спортивных событий.

«Желтое шоу на «Матче» – про околофутбол – не имеет ни малейших перспектив. Я это вам очень просто покажу. Оговорюсь – кто хочет работать желто, пожалуйста. Я не ханжа, я не зритель этой байды, но мне щелкнуть пультом, перейти на другой канал несложно. Тупик не в этом», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Уткин отметил, что желтое шоу есть на Первом канале и ВГТРК. По мнению журналиста, люди будут смотреть именно эти каналы, если им захочется увидеть скандальные истории.

«У Дмитрия Губерниева сильный инстинкт самосохранения. Он отказался вести такое шоу на «Матче». Уважаю, как всегда уважаю разум. Невозможно сделать такое шоу успешным с ограничением по теме. У конкурентов ограничений по теме нет. Это арифметика, второй класс... И что еще существенно: спортсмены, у которых семейные скандалы, так устроен рынок – они теряют рекламные контракты», — добавил Уткин.

Ранее Василий Уткин прокомментировал уход комментатора Нобеля Арустамяна с телеканала «Матч ТВ».