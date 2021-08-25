Губерниев — об интервью Мамаева: мужик говорит гадости про мать своего ребенка

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал интервью полузащитника «Ростова» Павла Мамаева. Губерниев заявил, что не собирается смотреть данное интервью, так как ему не интересен ни Мамаев, ни его личная жизнь.

«Я повторюсь еще раз, что, как человек одухотворенный, интересуюсь другими вещами. Я читаю книги, рассказываю о спорте, люблю свою страну. А когда мужик говорит про мать своего ребенка гадости — оставим это на совести Мамаева. Не важно, какая Алана, она мать его детей. Личная жизнь потому и называется личной.

Если бы я брал у него интервью, то задал бы вопрос: не стыдно ли говорить такие вещи? Это мое личное мнение, проект важный, вопросов никаких нет. Представители канала имеют право решать такие вещи, но мне, как журналисту, как человеку и гражданину, такое неинтересно от слова «совсем», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Интервью, в котором обсуждалась личная жизнь игрока, включая развод с Аланой Мамаевой, вышло в эфире «Матч ТВ» вечером 24 августа. Журналист Нобель Арустамян заявил, что после этого интервью он понял, что не хочет работать в формате, который противоречит его профессиональным и этическим ценностям, и объявил о своем уходе с «Матч ТВ». Арустамян добавил, что пытался убедить руководство телеканала в том, что подобный контент не должен появляться в эфире спортивного канала.

Ранее Губерниев сообщил, что программу на «Матч ТВ», которую он должен был провести в среду, 25 августа, в 17:00 мск, отменили из-за того, что сотрудники канала внесли изменения в эфир и решили показать повтор интервью с Павлом Мамаевым.