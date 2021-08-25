Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Глава NASA ожидает встречи с Рогозиным, когда позволит ситуация с пандемией 20:33
В МИД РФ отреагировали на невыдачу Ласицкене визы США для участия... 20:33
Княгиня Монако Шарлен встретилась с семьей после 4-месячной разлуки 20:28
Канадский министр назвала талибов* «братьями» 20:21
Умер заслуженный артист России Лаврентий Сорокин 20:17
Экс-жена Ивана Краско: точного диагноза пока нет 20:13
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки... 20:04
Президент «Реала»: в «ПСЖ» грубо ответили на предложение... 20:02
Пара из Ванкувера приютила шмеля без крыльев 20:00
CМИ: Секретная служба предупреждала полицию Капитолия о готовящихся беспорядках 6... 19:57
Бесплатная ставка 1000 р.

Губерниев — об интервью Мамаева: мужик говорит гадости про мать своего ребенка

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал интервью полузащитника «Ростова» Павла Мамаева. Губерниев заявил, что не собирается смотреть данное интервью, так как ему не интересен ни Мамаев, ни его личная жизнь.

«Я повторюсь еще раз, что, как человек одухотворенный, интересуюсь другими вещами. Я читаю книги, рассказываю о спорте, люблю свою страну. А когда мужик говорит про мать своего ребенка гадости — оставим это на совести Мамаева. Не важно, какая Алана, она мать его детей. Личная жизнь потому и называется личной.

Если бы я брал у него интервью, то задал бы вопрос: не стыдно ли говорить такие вещи? Это мое личное мнение, проект важный, вопросов никаких нет. Представители канала имеют право решать такие вещи, но мне, как журналисту, как человеку и гражданину, такое неинтересно от слова «совсем», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Интервью, в котором обсуждалась личная жизнь игрока, включая развод с Аланой Мамаевой, вышло в эфире «Матч ТВ» вечером 24 августа. Журналист Нобель Арустамян заявил, что после этого интервью он понял, что не хочет работать в формате, который противоречит его профессиональным и этическим ценностям, и объявил о своем уходе с «Матч ТВ». Арустамян добавил, что пытался убедить руководство телеканала в том, что подобный контент не должен появляться в эфире спортивного канала.

Ранее Губерниев сообщил, что программу на «Матч ТВ», которую он должен был провести в среду, 25 августа, в 17:00 мск, отменили из-за того, что сотрудники канала внесли изменения в эфир и решили показать повтор интервью с Павлом Мамаевым.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени
«Сын приходит и спрашивает – что такое «отброски»? Нас так назвали»
Мама мальчика-аутиста — о последствиях драки в метро
Талибы* — не главная опасность в Афганистане»
Эксперт: российские военные в Таджикистане готовятся к «войне всех против всех»
Источник: украинцы отказались эвакуироваться из Кабула на российских самолетах
Мединский заявил, что в России нужен обязательный ЕГЭ по истории
Бывшая жена Краско раскрыла подробности его госпитализации
Канадский министр назвала талибов* «братьями»
Новости и материалы
Глава NASA ожидает встречи с Рогозиным, когда позволит ситуация с пандемией
В МИД РФ отреагировали на невыдачу Ласицкене визы США для участия в соревнованиях
Княгиня Монако Шарлен встретилась с семьей после 4-месячной разлуки
Умер заслуженный артист России Лаврентий Сорокин
Экс-жена Ивана Краско: точного диагноза пока нет
Президент «Реала»: в «ПСЖ» грубо ответили на предложение по Мбаппе
Пара из Ванкувера приютила шмеля без крыльев
CМИ: Секретная служба предупреждала полицию Капитолия о готовящихся беспорядках 6 января
Захарова: прекращение выдачи въездных виз посольством США вызывает сожаление
Эксперты ВОЗ заявили, что поиск истоков SARS-CoV-2 становится все труднее
Безопасность вакцины «Ковивак» подтвердили в опытах на животных
Подозреваемый в убийстве восьмилетней школьницы из Тюмени сознался в преступлении
Трамп подал в суд на YouTube из-за «непоправимого вреда»
В Дагестане спасатели обнаружили тело туриста из Петербурга
Видео со спасением медвежонка умилило пользователей соцсетей
Украинка подарила тренеру квартиру, полученную от государства за бронзу ОИ-2020
ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире стабилизировалось
Телеведущий Гордон Рамзи разгневал португальцев, приготовив сэндвич
Все новости
«Учителей задевает термин «услуга»
Путин поддержал введение новой традиции в школах
«Оставайтесь в Мексике»: суд заставил Байдена вернуть программу Трампа
Верховный суд США обязал Байдена вернуть законы Трампа по мигрантам
Бывший правоохранитель. Что известно о подозреваемом в убийстве школьницы
В Тюмени задержан подозреваемый в расправе над восьмилетней девочкой
Помощь пенсионерам: кому выплатят 10 тысяч рублей
В ПФР разъяснили порядок единовременной выплаты 10 тыс. руб. пенсионерам
Забрали даже огнетушители. Что известно об ограблении российского Ми-8 в Кабуле
Utair перебазировала поврежденный вертолет Ми-8 из аэропорта Кабула
«Я просто не знаю, как так получилось»: специалист по правде попался на лжи
Журналисты уличили известного исследователя честности в подделке данных
Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс
Кальюлайд: «Вам потребуется 20 лет, чтобы быть готовыми»
Президент Эстонии назвала условия для вступления Украины в НАТО и ЕС
Открой рот, подуй на экран и помаши рукой. Как управлять смартфоном без касаний
Apple запатентовала функцию взаимодействия с iPhone при помощи дыхания
Проблемы окупаемости: зачем «Северный поток — 2» судится с Германией
Немецкий суд не встал на сторону Nord Stream в споре по третьему энергопакету
«Коса»: очередной слабый триллер Цекало про убийства в глубинке — на этот раз с песнями Muse
Рецензия на детективный сериал «Коса»
Вербовали россиян. ФСБ уничтожила масштабную сеть террористов
ФСБ задержала 31 участника «Катиба Таухид валь-Джихад» в четырех регионах
Путается и разрывает клетки: какой фермент делает COVID-19 смертельным
Ученые выяснили, как организм убивает себя при коронавирусе
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях