Врач «Локомотива» отреагировал на критику агента Антона Миранчука

Врач московского «Локомотива» Александр Резепов высказался о критике агента полузащитника Антона Миранчука Вадима Шпинева в адрес медицинского штаба команды.

«Ничего критичного в этой ситуации не вижу. Эмоциональные высказывания агента оставлю на его совести. Представители нашего медицинского штаба, я, как главный врач команды, наши реабилитологи всегда на связи с Антоном», — цитирует Резепова «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил, что игрок получил травму в январе 2021 года. Он считает, что предыдущий медицинский штаб «железнодорожников» мог поставить спортсмену неверный диагноз.

«К сожалению, полностью отсутствует медицинская документация по игроку», — сказал врач «Локомотива».

Резепов отметил, что выбранное лечение позволило Миранчуку без ограничений принимать участие в тренировочном процессе.

«Фактически Антон не пропустил ни одной тренировки, постоянно, без пауз, занимался в общей группе, вместе со всеми полноценно прошел сбор в Австрии, принимал участие в официальных матчах», — добавил специалист.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Миранчук не выходил на поле в стартовом составе. Всего он принял участие в четырех матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

Ранее агент футболиста выразил недовольство работой медицинского штаба клуба. По его словам, у Миранчука существует серьезная проблема в области приводящей мышцы передней поверхности бедра.