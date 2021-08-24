Румменигге о контракте Роналду: это нездоровый путь развития

Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о ситуации с контрактом португальского форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, передает AS.

«Самая большая проблема в том, кто еще может потянуть его зарплату? Ему платят € 70 млн, € 35 млн чистыми. Кто может это сделать? «ПСЖ»? Может быть, английский клуб? Это нездоровый путь развития, УЕФА должен что-то cделать», — сказал Румменигге.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Португальский футболист становился лучшим бомбардиром в составе «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге (2008 год, 31 гол) и в составе «Реала» в испанской Ла Лиге — 2011-й (40 голов), 2014-й (31 гол), 2015-й (48 голов).

Ранее сообщалось, что Роналду хочет уйти из «Ювентуса» и попросил не ставить его на игру с «Удинезе».