Промотер Гаджиев о Харитонове: после его глупой болтовни я потерял этого человека

Российский промоутер Камил Гаджиев высказался о поражении Сергея Харитонова против Чейка Конго на турнире Bellator 265, передает РИА «Новости».

«После его глупой болтовни я потерял этого человека. А после его выступления с Конго… Он проиграл и отчасти сделал это нелепо. В Bellator для Сереги еще найдутся соперники. Там любят возрастных бойцов. Будет свои денежки спокойно зарабатывать, а потом в России в казино тратить», — сказал Гаджиев.

Бой завершился за несколько секунд до окончания второй пятиминутки, когда Конго успешно применил удушающий прием.

Их бой возглавил турнир Bellator 265, который прошел в ночь на 21 августа по московскому времени в американском городе Су-Фолс. Бой завершился за несколько секунд до окончания второго пятиминутного раунда, когда Конго успешно применил удушающий прием.

Харитонов провел в октагоне 37 побед, одержав 30 побед. 23 февраля 2020 россиянин одолел Фернандо Родригеса.

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