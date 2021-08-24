Глава РФС: неправильно получать бонус за паспорт

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Нам нужны россияне, которые хотят прогрессировать и развиваться. Бонус за паспорт — неправильно. Этот бонус должен получать клуб, который сделал ставку на молодого российского игрока. Что касается опасений, что будут приезжать некачественные легионеры, то предполагается ввести критерии качества легионеров», — сказал Дюков в эфире телеканала «Россия 24».

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

Ранее бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев раскритиковал идею полной отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Полная отмена лимита на легионеров абсолютно точно убьет российскую сборную — допускать этого нельзя. Это будет уже не сборная России, а сборная натурализованных легионеров. Невразумительные игры российской сборной — проблема системы нашего футбола, лимит на легионеров тут ни при чем», — сказал Валуев.