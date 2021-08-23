Хабиб рассказал, сколько раз его проверяли на допинг

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем отношении к допингу.

«Что касается допинга, то у меня в них 50-0, я сдавал 50 раз и всегда был чист. Это и советую другим. Кто принимает — принимает, но я считаю — это психологическая слабость, когда человек не уверен в своих силах. Я отношусь к этому с недопониманием, мой допинг — тренироваться, кушать, спать», — передает слова Хабиба «Чемпионат».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Нурмагомедов высказал свое отношение к ринг-герлз — девушкам, которые показывают таблички с номерами раундов.