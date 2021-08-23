Игроку «Локомотива» не понравилась запись пресс-службы клуба о Крыховяке

Защитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал запись пресс-службы команды о защитника «Краснодара» Гжегоже Крыховяке после матча пятого тура чемпионата России.

В соцсетях «железнодорожников» появился пост с фотографиями игрока со встречи, которая завершилась победой столичного клуба со счетом 2:1.

«Выбирай правильные цвета», — говорится в подписи к снимкам.

Рыбус оставил комментарий к посту команды в Instagram со словом «Админ» и добавил к нему эмодзи с перекошенным лицом.

Крыховяк выступал за красно-зеленых с 2018 года. Вместе с командой он стал двукратным обладателем Кубка России (2018/19, 2020/21), а также победителем Суперкубка России (2019). Летом 2021 года он перешел в «Краснодар» и подписал контракт на три года. По словам поляка, решение о трансфере было принято за его спиной.

Ранее сообщалось, что пользователи социальных сетей выразили недовольство постом пресс-службы «Локомотива», отметив, что польский футболист не по своему желанию перешел в другой клуб.