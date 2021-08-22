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Тренеру теннисистки Плишковой не дают американскую визу для участия в US Open

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Reuters

Четвертая ракетка мира Каролина Плишкова рассказала о проблемах с американской визой у ее тренера Саши Баина.

«В прошлом году из-за пандемии он не смог вовремя уехать из США, и теперь ему не хотят давать визу. Он мог находиться там максимум шесть месяцев, но остался после истечения срока визы.

Раньше визу можно было получить где угодно, но теперь из-за ковида только в родной стране. Сейчас он в Мюнхене решает вопрос. Будет плохо, если он не попадет на US Open», — приводит слова Плишковой sport.aktualne.cz.

Плишкова — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, финалистка двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2016, Уимблдон-2021), победительница 21 турнира WTA (из них 16 в одиночном разряде); трехкратная обладательница Кубка Федерации (2015-16, 2018) в составе национальной сборной Чехии, победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2010).

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка Токио Мария Ласицкене в прыжках в высоту и серебряный призер Игр в прыжках с шестом Анжелика Сидорова пропустят этап Бриллиантовой лиги в США из-за отказа в выдаче виз.

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