Тарпищев рассказал, как на Медведева повлиял эпизод со столкновением с камерой

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал столкновение Даниила Медведева с камерой в полуфинальном матче «Мастерса» в Цинциннати против соотечественника Андрея Рублева.

Матч завершился победой Рублева со счетом 2:6, 6:3, 6:3.

«Это психологический стресс. Это произошло как раз в тот период, когда надо было додавливать. Все же он отвлекся и затратил много нервной энергии.

То, что камера стоит на корте — это нонсенс. Если Медведев говорит, что несколько раз просил убрать камеру, а его никто не послушал… Это нарушение правил.

Она же реально мешает, потому что, если Рублев играет ближе к сетке, то Даня играет далеко за задней линией», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат.com».

Напомним, в одном из эпизодов встречи Медведев, пытаясь отбить удар соперника, налетел на стоявшую недалеко от кромки корта камеру. Он сбил камеру, а когда ту вновь установили на помост, ударил в объектив ногой.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев иронично высказался о столкновении с камерой во время игры с Андреем Рублевым.