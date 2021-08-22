Американский журналист осудил российского теннисиста за эпизод с камерой

Американский журналист Саймон Камберс раскритиковал российского теннисиста Даниила Медведева после его столкновения с телекамерой в полуфинальной встрече против соотечественника Андрея Рублева на турнире серии «Мастерс» в американском Цинциннати.

Матч завершился победой Рублева со счетом 2:6, 6:3, 6:3.

«Надеюсь, Даниил заплатит за любой причиненный ущерб в Цинциннати. Почти уверен, что ему будет немного стыдно (по крайней мере, должно быть). Это возмутительно», — написал журналист в Twitter.

Один из пользователей отметил, что камера могла серьезно травмировать Медведева.

«Что ж, мне пришлось посмотреть на это еще раз. Но Медведев действительно играет далеко позади задней линии, так что не уверен, что это вина турнира. Но я все же проверю», — ответил на комментарий Камберс.

Напомним, в одном из эпизодов встречи Медведев, пытаясь отбить удар соперника, налетел на стоявшую недалеко от кромки корта камеру. Он сбил камеру, а когда ту вновь установили на помост, ударил в объектив ногой.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев иронично высказался о столкновении с камерой во время игры с Андреем Рублевым.