Кафельникова удивила победа Рублева над Медведевым

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о победе россиянина Андрея Рублева над соотечественником Даниилом Медведевым в полуфинале турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати.

«Рублев меня сегодня приятно удивил победой над Медведевым. Рано или поздно это должно было произойти. Андрей сегодня проиграл первый сет, обычно при таком раскладе он начинает проявлять свои эмоции. Сегодня же сумел обойтись без них, поэтому и выиграл матч.

До титула остаётся всего один шаг. Он или возьмёт его, или нет. Гарантировать никто не может. У Рублева в любом случае будет сложный соперник. Посмотрим, справится он со своими эмоциями или всё же нет», — цитирует Кафельникова Sport24.

Встреча завершилась победой Рублева со счетом 2:6, 6:3, 6:3. Медведев выполнил восемь подач навылет, сделал три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. Андрей Рублев сделал два эйса, допустил пять двойных ошибок и сделал четыре брейка при десяти брейк-пойнтах.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В финале турнира Рублев встретится с победителем пары Александр Зверев (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

Теннисный турнир в Цинциннати проходит с 15 по 22 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет более $3 млн.

Ранее Рублев прокомментировал победу над соотечественником в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати.