Экс-игрок «Спартака»: Витория уже ждет отставку и хочет свалить

Экс-хавбек московского «Спартака» Максим Калиниченко высказался о ничейном результате красно-белых в матче против тульского «Арсенала» (1:1) в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я не знаю, что можно требовать от этих футболистов. Похоже, они не могут. Есть много объективных и субъективных причин, почему не могут, они всем известны.

От тренера тоже ничего не могу требовать после того, что ему подкинула ЗС (Зарема Салихова — «Газета.Ru»).Он уже ждет отставку и хочет свалить», — написал бывший полузащитник «Спартака» в Twitter.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» сыграл вничью на выезде с тульским «Арсеналом» (1:1).

Красно-белые после пяти стартовых матчей занимают восьмое место, имея в активе семь очков. Туляки расположись на 13-м месте с четырьмя очками.

Российская премьер-лига. 5-й тур

«Арсенал» — «Спартак» — 1:1

Голы: 1:0 — Понсе (76), 1:1 — Хлусевич (82).