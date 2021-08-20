Боец Минеев — о сборах в Дагестане: лучшие из нас поедут колотить «зарубежных друзей»

Боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал о сборах в Дагестане.

«Дагестан принимает, как всегда, душевно! «Сытно кормят, больно бьют», и при этом дружеские связи между ребятами крепнут – пот, кровь и сытный ужин всегда сближают. Сейчас форму все поднаберем, потом на осенних турнирах узнаем, кто из нас лучше, ну а потом лучшие поедут колотить «зарубежных друзей», — написал Минеев в Instagram.

1 октября планируется бой Минеева против Магомеда Исмаилова. В конце 2020 года болельщики Исмаилова напали на Минеева в октагоне из-за того, что Исмаилов имитировал проход в ноги, а Минеев ударил оппонента микрофоном. После этого инцидента на своем YouTube-канале Минеев выложил ролик, на котором микрофон заменен мужским половым органом. Магомед предложил Владимиру поговорить наедине, но тот ответил отказом.

Ранее российские бойцы смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев и Магомед Исмаилов провели дуэль взглядов после пресс-конференции, посвященной их очному поединку.