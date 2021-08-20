Гол бывшего игрока «Ростова» помог «Роме» одержать победу в матче Лиги конфренций

В матче квалификационного раунда Лиги конференций состоялся римская «Рома» на выезде обыграла турецкий «Трабзонспор».

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе римлян точными ударами отметились Лоренцо Пеллегрини, а также экс-игрок «Ростова» Эльдор Шомуродов. За турецкую команду мяч забил Андреас Корнелиус.

Ответная встреча состоится 26 августа на «Стадио Олимпико».

В сезоне итальянской Серии А 2020/21 в составе «Дженоа» Шомуродов сыграл 31 матч, сумев отличиться восемь раз, и отдать одну голевую передачу. За сборную Узбекистана нападающий сыграл 31 матч, в которых забил 14 мячей и отдал одну результативную передачу.

За всю карьеру Шомуродов провел 246 игр, в которых ему удалось отличиться 61 раз, а также отдать 13 голевых пасов.

Эльдор выступал в Российской премьер-лиге за «Ростов» с сезона-2017/19 по сезон-2020/21. Желто-синие получили от «Дженоа» за футболиста €7,5 млн.

Лига конференций. Раунд плей-офф. Первый матч

«Трабзонспор» — «Рома» — 1:2

Голы: 0:1 — Пеллегрини, 55, 1:1 — Корнелиус, 64; 1:2 — Шомуродов, 81.

Ранее Шомуродов отличился в товарищеском матче против «Раджа Касабланка».