Игрок «Реала» порадовался уходу Месси из «Барселоны»

Футболист мадридского «Реала» Тони Кроос высказался об уходе Лионеля Месси из «Барселоны», передает Marca.

«Посмотрим, как все пойдет. Этот ход может быть хорошим для «Реала», потому что наши главные соперники потеряли своего лучшего игрока. И, как следствие, может получиться что-то еще хорошее», — сказал Кроос.

10 августа французский «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года.

Ранее баскетболист Майкл Джордан заработал на переходе Месси в «ПСЖ» €6 млн.