Шевченко пожелал сборной Украины побед с новым тренерским штабом

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил игроков за совместную работу, а также пожелал удачи новому тренерскому штабу национальной команды.

«Я хочу выразить огромную благодарность каждому футболисту сборной Украины. Мы прошли яркий и успешный путь, который привел нас в восьмерку лучших команд Европы! Это были незабываемые пять лет моей жизни! Желаю вам побед и триумфов с новым тренерским штабом сборной Украины», — написал Шевченко на своей странице в Instagram.

1 августа сборную Украины покинул Андрей Шевченко. Под его руководством национальная команда выиграла 25 матчей, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На чемпионате Европы — 2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла команде Англии со счетом 0:4.

В сентябре сборная Украины сыграет в двух матчах в рамках отбора на чемпионат мира — 2022. Команда сыграет с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября).

Исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины после ухода Шевченко стал Александр Петраков. В сентябре сборная Украины проведет два матча в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Команда сыграет с Казахстаном и Францией. Матчи пройдут 1 и 4 сентября соответственно.

Ранее сообщалось, что в УАФ объяснили назначение тренера, сменившего Шевченко в сборной Украины.