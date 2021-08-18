В УАФ объяснили назначение тренера, сменившего Шевченко в сборной Украины

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ), член Исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Андрей Павелко высказался о назначении Александра Петракова на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.

«Александр Васильевич – всемирно известный специалист, имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны. Поэтому вполне заслуженно получил единогласную поддержку членов Исполкома», — приводит слова главы УАФ пресс-служба организации.

1 августа сборную Украины покинул Андрей Шевченко. Под его руководством национальная команда выиграла 25 матчей, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На чемпионате Европы — 2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла команде Англии со счетом 0:4.

В сентябре сборная Украины сыграет в двух матчах в рамках отбора на чемпионат мира — 2022. Команда сыграет с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября).

Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что УАФ поступила правильно, назначив главным тренером национальной команды Александра Петракова, который ранее возглавлял юношескую сборную.