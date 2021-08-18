Стали известны причины конфликта между хавбеком «Краснодара» и клубом

Стали известны причины разногласий между голландским хавбеком Тонни де Вильеной и «Краснодаром».

«Быки» не отпускают футболиста в другой клуб, что является нарушением договоренностей между ним и руководством, сообщает Voetbal International.

Ранее сообщалось, что Тонни де Вильены хочет покинуть команду из-за конфликта с одноклубником Владимиром Ильиным, который произошел на одной из тренировок.

Позже главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко, комментируя эту ситуацию, заявил, что дело не в стычке между игроками. Голландец по-своему понимает свой контракт, интерпретирует некоторые пункты. Ему надо их внимательней перечитать, чтобы понять, что клуб абсолютно прав.

Нидерландец перешел в «Краснодар» из «Фейеноорда» в 2019 году за €9 млн. В прошлом сезоне он принял участие в 24 матчах, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи. Также в активе футболиста 15 матчей за национальную команду. Результативными действиями в сборной Нидерландов он не отметился.