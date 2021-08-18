Российский боец ММА: Киев — лучший город в мире, я хотел там жить

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов высказался о напряженной политической обстановке между Россией и Украиной. Боец заявил, что украинский народ для него является родным. Харитонов признался, что у него есть украинские корни по линии матери.

«На Украину всегда приезжал и буду приезжать. Киев для меня вообще лучший город в мире. Я там жить хотел, моя первая жена украинка Наташа оттуда. Сын там растет. Сыну 13 лет, тренируется в команде Ярослава Амосова. Для меня Украина – это одно целое. Что Россия, что Украина.

Для меня это единый народ. То, что сейчас происходит, для меня очень больно. Происходят политические катаклизмы... Повторяю, для меня это страшно. Надеюсь, что все вернется на круги своя, мы объединимся и будем вместе», – заявил Харитонов на Youtube-канале «Ушатайка».

Харитонов провел в октагоне 37 побед, одержав 30 побед. 23 февраля 2020 россиянин одолел Фернандо Родригеса.

Ранее Сергей Харитонов высказался о предстоящем поединке между Александром Емельяненко и блогером Артемом Тарасовым.