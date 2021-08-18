Хабиб подпишет контракт на 500 млн рублей

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов подпишет долгосрочный контракт одним из производителей энергетических напитков. Об этом сообщил журналист Игорь Лазорин в Instagram.

«По моей информации, Хабиб Нурмагомедов подпишет новый долгосрочный рекламный контракт с Gorilla на сумму более $7 млн (это 513 053 100 рублей по курсу). Это достаточно большой контракт, в нем будет учтена и команда Нурмагомедова. О его подписании объявят 18 августа», – заявил Лазорин.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Хабиб Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее Хабиб рассказал, что его настораживает.