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Боец Харитонов: если Емельяненко не будет драться, то станет бомжом

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Валерий Шарифулин/ТАСC

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов высказался о предстоящем поединке между Александром Емельяненко и блогером Артемом Тарасовым.

«Ни в коем случае нельзя его за это осуждать. Ему нужно деньги зарабатывать. Нужно кормить семью. А если не будет драться, то что? Будет бомжевать. Представьте человека, который когда-то, где-то выступал за границей, лежит бомжом, допивает последнюю бутылку. Он правильно делает, а что ему делать остается? Ему приходится где-то драться», – сказал Харитонов на Youtube-канале «Ушатайка».

Харитонов провел в октагоне 37 побед, одержав 30 побед. 23 февраля 2020 россиянин одолел Фернандо Родригеса.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Последний поединок боец провел 24 июля 2020 года на турнире Absolute Championship Akhmat (АСА). Тогда он проиграл техническим нокаутом соотечественнику Магомеду Исмаилову.

Ранее Сергей Харитонов рассказал о своем отношении к патриотизму.

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