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Авербух обратился к поклонникам после рождения сына

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liza_arzamasova/instagram.com

Призер Олимпийских игр — 2002, продюсер и хореограф Илья Авербух поблагодарил подписчиков за поздравления с рождением сына.

«Друзья, благодарю вас за море писем, поздравления, за светлые слова для нашего с Лизой Арзамасовой мальчика! Желаю каждому испытать это непередаваемое счастье! Спасибо вам за добро!» — написал Авербух в Instagram.

Будущие супруги познакомились, еще когда Арзамасова была подростком и не так давно обрела всероссийскую славу благодаря исполнению роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки».

В 2011 году 16-летняя актриса приняла участие в съемках шоу «Ледниковый период», где выступала в паре с чемпионом мира в танцах на льду Максимом Стависким, а Авербух был постановщиком программ и главным организатором. После съемок телешоу девушка согласилась принять участие в ледовых спектаклях Авербуха с гастролями по всей России.

20 декабря 2021 года Авербух и Арзамасова расписались в одном из столичных загсов. О рождении сына хореограф сообщил 14 августа.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин раскрыл пол ребенка Авербуха.

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