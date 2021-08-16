Стала известна судьба Дзюбы в «Зените»

Петербургский «Зенит» не будет отдавать форварда Артема Дзюбу в аренду в другой клуб, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Зенит» не собирается никуда отдавать Дзюбу. Нападающий является лидером и вице-капитаном команды. Все слухи на счет возможной аренды не соответствуют действительности», — сказал источник.

Ранее появилась информация, что «Зенит» ищет варианты, чтобы отдать в аренду Дзюбу, так как между игроком и главным тренером петербургской команды Сергеем Семаком существует конфликт. Наставник не доволен поведением футболиста в команде. Отмечалось, что «Рубин» является одним из претендентов на игрока.

В матче четвертого тура РПЛ против «Локомотива» Дзюба не попал в стартовый состав петербургской команды. Нападающий вышел на замену за две минуты до окончания основного времени встречи. Семак объяснил это тем, что форвард находится в неоптимальной физической форме.

Дзюба выступает за петербургский клуб с 2015 года. В составе команды он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным победителем Суперкубка России. За 157 матчей в майке «Зенита» форвард забил 74 мяча.