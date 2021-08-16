Дасаев рассказал, что поможет Дзюбе вернуться в сборную России

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался о невызове форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу на сентябрьские матчи национальной команды России, передает «Чемпионат.com».

«Все зависит от Артема – если соберется, то, может, и не закончена его карьера в сборной. Пока он не показывает нужную игру. На Евро против него были защитники, которые не давали принять мяч, а в РПЛ он ещё может забивать. Ставить крест на его карьере в сборной рано», — сказал Дзюба.

Ранее появилась информация, что «Зенит» ищет варианты, чтобы отдать в аренду Дзюбу, так как между игроком и главным тренером петербургской команды Сергеем Семаком существует конфликт. Наставник не доволен поведением футболиста в команде. Отмечалось, что «Рубин» является одним из претендентов на игрока.

В матче четвертого тура РПЛ против «Локомотива» Дзюба не попал в стартовый состав петербургской команды. Нападающий вышел на замену за две минуты до окончания основного времени встречи. Семак объяснил это тем, что форвард находится в неоптимальной физической форме.

Дзюба выступает за петербургский клуб с 2015 года. В составе команды он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным победителем Суперкубка России. За 157 матчей в майке «Зенита» форвард забил 74 мяча.