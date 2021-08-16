Бывший наставник «Зенита» считает закономерным невызов Дзюбы в сборную России

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал отсутствие форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы в заявке на сентябрьские матчи национальной команды, передает «Спорт-Экспресс».

«Это право Валерия Карпина, его решение. Ничего страшного здесь не вижу. Это закономерно. Конфликт Дзюбы и Карпина? Он не имеет к этому никакого отношения», — сказал Петржела.

1 сентября Россия проведет матч против сборной Хорватии, 4 сентября россияне встретятся с Кипром, а 7 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба провел один полный матч. Форвард не отметился результативными действиями.

Ранее известный футболист и тренер, ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о расширенном составе сборной России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.