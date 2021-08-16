Масалитин: Дзюба не в форме, его невызов в сборную логичен

Известный футболист и тренер, ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о расширенном составе сборной России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022, в котором не оказалось форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Масалитин не удивился отсутствию футболиста, заметив, что он далек от оптимальных кондиций.

«В принципе, последние игры показывали, что Дзюба пока находится не в форме — думаю, только из-за этого его не вызвали. Здесь все логично. Единственное, я бы еще, наверное, вызвал Ивана Сергеева из «Крыльев Советов». Он себя проявляет — хотя бы для ознакомления надо было пригласить, посмотреть на него. Все-таки он оставляет приятное впечатление», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

Предстоящие матчи станут первыми для Валерия Карпина у руля сборной России. В своем первом составе сборной он заметно изменил линию атаки по сравнению с игроками, которых на последние игры вызывал предыдущий наставник национальной команды Станислав Черчесов. Из той тройки остался лишь армеец Антон Заболотный. Не вызваны ни Дзюба, ни Александр Соболев из «Спартака», зато шанс получили форвард «Локомотива» Федор Смолов и представитель «Динамо» Константин Тюкавин.

В сентябре сборная России проведет три матча квалификации ЧМ-2022. 1 сентября российская команда сыграет с Хорватией, 4 сентября — с Кипром, 7 сентября — с Мальтой.

Ранее известный в прошлом футболист и тренер, ветеран «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением, кто мог бы стать капитаном сборной России в отсутствие Артема Дзюбы, который не получил вызов на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022.