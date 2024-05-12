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Глава ВГА Харьковской области высказался о будущем региона

Ганчев: верим в скорейшее освобождение всей территории Харьковщины

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Виктор Антонюк/РИА Новости

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев выразил надежду на скорое взятие региона российскими войсками. Комментарий чиновника публикует РИА Новости.

«Верим в скорейшее освобождение всей территории Харьковщины. Конечно, это колоссальная работа, которая не делается за два дня», — отметил Ганчев, добавив, что бойцы Вооруженных сил Украины оказывают отпор, однако это дается им все тяжелее.

12 мая Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль еще четыре села в Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Накануне в ведомстве отчитались о взятии сел Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины перебрасывают технику и живую силу из района Константиновки в Донецкой народной республики на Харьковское направление.

Ранее российские военные записали видеообращение из Харьковской области.

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