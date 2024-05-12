ВСУ попытались ударить по Белгороду РСЗО «Ольха» и RM-70 «Вампир

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар по территории Белгородской области России с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и RM-70 «Вампир» чехословацкого производства. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, украинские войска планировали атаковать жилые кварталы Белгорода, но российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили удары и не дали операции шанса осуществиться.

«Уничтожены 12 реактивных снарядов РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», — заявили в минобороны.

Незадолго до этого дежурные средства ПВО России уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.

Ранее в министерстве обороны России рассказали, какое оружие ВСУ использовали для атаки на Белгород.