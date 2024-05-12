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Решение Путина назначить главой Минобороны гражданского чиновника объяснили

Песков объяснил решение Путина назначить главой Минобороны гражданского человека

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин принял решение, чтобы министерство обороны РФ возглавил гражданский человек, ведомство должно быть открыто для передовых идей и инноваций. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, на сегодняшний день на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, для максимально оперативного внедрения средств. Поэтому, по мнению Пескова, естественно, что Путин принял решение, чтобы министерство обороны возглавил гражданский человек.

«Это не просто гражданский человек, а человек, который возглавлял весьма успешное министерство экономического развития России, который на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам и также в предыдущем кабинете министров был первым заместителем председателя правительства.

Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности», — сказал Песков журналистам.

До этого Владимир Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова главой Минобороны РФ.

65-летний Андрей Белоусов в разное время занимал посты помощника президента Владимира Путина по экономическим вопросам, министра экономразвития России, главы департамента экономики и финансов Аппарата правительства России, гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, долгое время работал в Российской академии наук.

Ранее Владимир Путин назначил Сергея Шойгу на новую должность.

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