Экс-тренер «Динамо»: не верится, что клуб может стать чемпионом

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин признался, что ему не верится в вероятное чемпионство бело-голубых, передает «Евро-Футбол.Ру».

«По весне у команды начался завал. Но оказалось, что «Зенит» тоже может завалиться. Мне просто до сих пор не верится, что «Динамо» может стать чемпионом», — сказал Силкин.

В матче 28-го тура чемпионата России подопечные чешского специалиста Марцела Лички встречались с калининградской «Балтикой». Матч, состоявшийся 11 мая на стадионе «Ростех Арена», завершился со счетом 3:2 в пользу бело-голубых. «Динамо» открыло счет в матче на 3-й минуте, отличился Константин Тюкавин. На 32-й минуте «Балтика» сравняла счет, отличился Анхело Энрикес. На 68-й Кирилл Капленко вывел калининградскую команду вперед. На 90+3 минуте Роберто Фернандес сравнял счет. Победный гол на 90+8 минуте оформил Муми Нгамалё.

«Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

Ранее Александр Овечкин пожелал «Динамо» победить в РПЛ.