Российская синхронистка — о победе на ОИ: было много моральной и физической боли

Российская синхронистка Мария Шурочкина поделилась эмоциями от победы на Олимпийских играх в Токио, передает RT.

«Подготовка к Играм в Токио вообще шла намного тяжелее, чем когда мы готовились к Рио. Было много боли. Моральной, физической. И когда я стояла на пьедестале, у меня реально лились слезы. Я смотрела потом видеозапись и даже подумала: какое счастье, что на меня не наводили камеру», — сказала Шурочкина.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования проходили в Токио. Игры стали самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339).

На Олимпиаде в Токио российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сборная России по синхронному плаванию выиграла Олимпиаду в соревнованиях групп. Россиянки набрали 196,0979 балла. Вторыми стали китаянки (193,5310 балла), третьими — украинки (190,3018 балла).