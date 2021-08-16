Тимановская впервые поучаствовала в соревнованиях после скандала на Олимпиаде

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская впервые приняла участие в соревнованиях после скандала с ее участием, который произошел на Олимпийских играх в Токио.

15 августа Тимановская на Мемориале Веслава Маняка в Щецине (Польша) стартовала на двух дистанциях — 100 и 200 метров — и на обеих заняла третье место. В протоколах она фигурировала как представитель Белоруссии.

Напомним, на летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в НОК Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. 4 августа она прилетела в Польшу.

Ранее Тимановская высказалась о скандале на Олимпиаде в Токио с ее участием.