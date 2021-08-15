Овечкин объяснил решение стать инвестором футбольного клуба

Форвард Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин объяснил свое решение стать инвестором женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит».

«Так ведь я люблю футбол. У меня отец был футболистом. Мне сделали хорошее предложение. И почему бы нет? Мне интересна эта тема. Вот мы сейчас вернемся в Америку. Там уже идет сезон, и я обязательно буду посещать матчи «Спирита», — передает слова Овечкина сайт НХЛ.

Овечкин подписал новый контракт с клубом НХЛ «Вашингтон». Пресс-служба американского хоккейного клуба сообщила, что контракт рассчитан на пять лет и сумму $47,5 млн. В год Овечкин будет получать около $9,5 млн.

36-летний Овечкин мог стать самым звездным свободным агентом Национальной хоккейной лиги за много лет, если бы не подписал новый договор с «Вашингтоном» до 28 июля — дня официального открытия рынка в сильнейшей лиге мира.

Ранее Овечкин рассказал, почему затянулось продление его контракта с «Вашингтоном».