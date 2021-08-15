Овечкин рассказал, почему затянулось продление его контракта с «Вашингтоном»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин рассказал, почему затянулось продление его контракта с клубом.

«Это было связано много с чем. Мы не знали, каким будет потолок зарплат. Будет ли он подниматься или нет. А еще были некоторые разногласия по поводу срока договора и его суммы. В команде должно быть равновесие. Если ты хочешь, конечно, правильно прогрессировать и быть конкурентоспособным в борьбе за Кубок Стэнли», — передает слова Овечкина сайт лиги.

Овечкин подписал новый контракт с клубом НХЛ «Вашингтон». Пресс-служба американского хоккейного клуба сообщила, что контракт рассчитан на пять лет и сумму $47,5 млн. В год Овечкин будет получать около $9,5 млн.

36-летний Овечкин мог стать самым звездным свободным агентом Национальной хоккейной лиги за много лет, если бы не подписал новый договор с «Вашингтоном» до 28 июля — дня официального открытия рынка в сильнейшей лиге мира.

Ранее Овечкин рассказал о желании вернуться в «Динамо».