Овечкин назвал главное условие работы Карпина в сборной России

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин поделился мнением о назначении Валерия Карпина на пост тренера сборной России по футболу, передает «Матч ТВ».

«Знаком ли я с Карпиным? На уровне «привет» — «привет», «пока» — «пока». У каждого тренера свое видение игры. Каждый знает, что нужно делать. Самое главное, чтобы Карпину не мешали», — сказал Овечкин.

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

Ранее Дарья Карпина, жена тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, рассказала, какую должность она могла бы занять в национальной команде.