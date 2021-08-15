Тренер «Страсбура»: меня тошнит, что судьи засчитали гол «ПСЖ» из офсайда

Главный тренер «Страсбура» Жюльен Стефан раскритиковал судейство после завершения встречи второго тура Лиги 1 против «ПСЖ» (2:4). Наставник считает, что гол Мауро Икарди на третей минуте матча был забит из офсайда.

«То решение, которое судьи приняли в моменте с первым голом Икарди, это просто кошмар. Там был явный офсайд. Этот момент все изменил. Меня просто тошнит, что судьи засчитали этот гол», — цитирует тренера RMC.

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди в самом начале игры открыл счет. Килиан Мбаппе удвоил преимущество своей команды на 25-й минуте, а спустя 2 минуты Юлиан Дракслер сделал счет 3:0.

В начале второго отрезка матча игрок «Страсбура» Кевин Гамейро отыграл один мяч, а на 64-й минуте Людовик Ажорк сократил преимущество парижан до минимума. На 81-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Александра Джику. Окончательный счет встречи на 86-й минуте установил футболист «ПСЖ» Пабло Сарабия — 4:2. Лионель Месси, Неймар и Серхио Рамос участия в матче не принимали.

Ранее российский футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможном переходе форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду во французский «ПСЖ».