Алексей Березуцкий рассказал о робости игроков ЦСКА в матче против «Ростова»

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий поделился эмоциями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

ЦСКА победил со счетом 3:1.

«Рады трем очкам. Игра была непростая, как и всегда в «Ростове». Довольны победой. Не планировали играть второй тайм от обороны. Вышли робко. Есть над чем работать. «Ростов» проигрывал, было понятно, что они станут играть агрессивнее», — передает слова Березуцкого «Чемпионат.com».

В составе армейцев отличились Яка Бийол, Федор Чалов и Константин Марадишвили. За «Ростов» точным ударом отметился Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает восьмое место, набрав шесть очков. Подопечные Юрия Семина располагаются на 14 строчке, имея в активе один балл.

В следующем туре ЦСКА сыграет против грозненского «Ахмата». Встреча состоится 21 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.