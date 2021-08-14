«Спартак» обыграл «Урал» в матче РПЛ

Московский «Спартак» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Роман Зобнин. Он отличился на 27 минуте.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Руя Витории занимают седьмое место, набрав шесть очков. Уральцы располагаются на 15 строчке, имея в активе один балл.

В следующем туре красно-белые сыграют против тульского «Арсенала». Встреча состоится 21 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16.00 по московскому времени.

«Урал» померится силами с московским «Динамо». Встреча состоится 21 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Российская премьер-лига. 4-й тур

«Спартак» — «Урал» — 1:0

Гол: 1:0 — Зобнин, 27.

Ранее фанаты московского «Спартака» вывесили баннеры с критикой игроков клуба во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала».