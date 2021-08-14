«Реал» прокомментировал информацию о выходе клуба из чемпионата Испании

Пресс-служба мадридского «Реала» прокомментировала новость о том, что клуб собирается выйти из Ла Лиги и войти в состав Английской премьер-лиги. Также сообщалось, что мадридцы рассматривают возможность заявиться в чемпионат Италии или Бундеслигу.

«Учитывая информацию, опубликованную сегодня газетой Mundo Deportivo, в которой говорится, что наш клуб хочет покинуть Ла Лигу и перейти в АПЛ, «Реал» хочет прояснить, что это полностью ложно, а также абсурдно и невозможно. Такими новостями издание намеревается в очередной раз побеспокоить повседневную жизнь нашего клуба», — говорится на сайте клуба.

Ранее сообщалось, что последней каплей для президента «Реала» Флорентино Переса стала негативная реакция Хавьера Тебаса на проект европейской Суперлиги и сделка Ла Лиги с инвестиционным фондом CVC.

«Реал Мадрид» — один из трех клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 65 национальных трофеев: рекордные 34 титула чемпиона Ла Лиги, а также 19 Кубков Короля, 11 Суперкубков Испании и 1 Кубок Лиги. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов (13 раз, единственная команда, выигрывавшая этот турнир — тогда ещё Кубок Европейских чемпионов — 5 раз подряд).