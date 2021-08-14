«Реал» хочет выйти из чемпионата Испании и заявиться в АПЛ

Мадридский «Реал» изучает возможность выхода из состава испанской Ла Лиги. Об этом сообщает Mundo Deportivo. По данным источника, предпочтительным вариантом для королевского клуба является Английская премьер-лига. Также мадридцы рассматривают возможность заявиться в чемпионат Италии или Бундеслигу. «Реал» рассматривает подобный вариант, так как крайне недоволен политикой президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

Последней каплей для президента «Реала» Флорентино Переса стала негативная реакция Тебаса на проект европейской Суперлиги и сделка Ла Лиги с инвестиционным фондом CVC.

Серьезным препятствием для «Реала» может стать выход Великобритании из Европейского союза: АПЛ не сможет принять в чемпионат небританский клуб.

«Реал Мадрид» — один из трех клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 65 национальных трофеев: рекордные 34 титула чемпиона Ла Лиги, а также 19 Кубков Короля, 11 Суперкубков Испании и 1 Кубок Лиги. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов (13 раз, единственная команда, выигрывавшая этот турнир — тогда ещё Кубок Европейских чемпионов — 5 раз подряд).

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси поделился мнением о будущем чемпионата Испании, которая за последние годы потеряла большое количество звезд.