Смородская назвала нынешнее поколение футболистов слабейшим за десятки лет

Экс-глава московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировал вылет казанского «Рубина» и «Сочи» из Лиги конференций после ответных матчей 3-го квалификационного раунда турнира.

«Печальное положение нашего футбола. Нужно начать развивать детский футбол. Это проблема и лимита, и детского футбола. Комплексная проблема. У нас сейчас самое слабое поколение за последние десятки лет. Футбол должен преподаваться в школах на уроках физкультуры. Тогда поколение будет этим интересоваться и пойдет играть в детские школы», — цитирует экс-главу «железнодорожников» «СЭ».

«Сочи» в серии пенальти потерпел поражение от сербского «Партизана». Встреча проходила на стадионе «Партизан» в Белграде. Напомним, первая игра завершилась ничьей (1:1).

«Рубин», в свою очередь, потерпел поражение от польского «Ракува» со счетом 0:1. В первом матче была зафиксирована нулевая ничья.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о вылете казанского «Рубина» и «Сочи» из Лиги конференций.