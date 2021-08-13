Жулин о транс-персонах в фигурном катании: толерантность нас скоро заведет в одно место

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о возможном участии транс-персон в соревнованиях по фигурному катанию, передает ТАСС.

«Это просто несправедливо. Представьте, если условный Юдзуру Ханю выйдет соревноваться с девочками, что будет? Я вообще против уродства, вся эта толерантность нас скоро заведет в одно место. Я понимаю, что сейчас на меня может вылиться масса критики, но я на все происходящее уже не могу смотреть», — сказал Жулин.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) создал правила для транс-персон в фигурном катании.

Чтобы перейти из женской в мужскую категорию нужно предоставить письменное заявление о том, что его гендерная идентичность является мужской. Для перехода из мужской в женскую категорию общий уровень тестостерона должен составлять ниже 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования и во время всего последующего соревновательного периода. Вернуться в свою первоначальную категорию фигурист сможет по прошествии не менее четырех лет с момента своего первого соревнования в качестве трансгендерного фигуриста.