Стали известны утвержденные кабмином суммы вознаграждений за медали на Олимпиаде

Стали известны размеры вознаграждений за призовые места для российских спортсменов на Олимпийских играх — 2020 в Токио, информирует сайт правительства РФ.

За золотые медали спортсмены получат по 4 млн рублей, за серебро — 2,5 млн, за бронзу — 1,7 млн. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Аналогичные премии получат победители и призеры предстоящих летних Паралимпийских игр. Тренерам также пообещали денежные вознаграждения, порядок их премирования определит Минспорт РФ.

На прошедших Олимпийских играх — 2020 российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готовит заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году.