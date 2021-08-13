Ласицкене отреагировала на слова украинки Магучих: «враг готов на все»

Олимпийская чемпионка Игр-2020 российская легкоатлетка Мария Ласицкене высказалась о критике, которой подверглась у себя на родине бронзовый призер Олимпийских игр в прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих после совместной фотографии с россиянкой.

«Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дергал. Все остальное не имеет значения. Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним», — написала россиянка в сториз Instagram.

Ранее сообщалось, что Ярослава Магучих опубликовала новый пост, в котором заявила, что верна Украине, а враг готов на все.

Россиянка Мария Ласицкене и украинка Магучих сделали совместную фотографию после соревнований в прыжках в высоту на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Чемпионка Игр-2020 была с флагом Олимпийского комитета России, а завоевавшая бронзу Магучих — с флагом Украины.

После снимка украинскую легкоатлетку затравили в соцсетях, а в министерстве обороны страны заявили о намерении провести беседу с Магучих.