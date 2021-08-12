Гимнастка Мельникова: у меня была такая же проблема, как у Байлз в Токио

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в команде Ангелина Мельникова рассказала об отношениях с четырехкратной победительницей Игр-2016 американской гимнасткой Симоной Байлз.

«Мы неплохо ладим с Симоной, она очень хорошо ко мне относится. Мне приятно, что она меня поддерживает, кричит с трибуны. Когда подняла руку на брусья, услышала ее голос — понадобилось пара секунд, чтобы прийти в себя. Это было необычно и очень приятно.

Она вообще добрый, открытый и позитивный человек. Да, в Токио у нее, по сути, ничего не получилось. Понимаю ее, потому что у меня была такая же проблема, когда ты теряешься в пространстве. Мы называем это заскоком. Когда ты вот так теряешься в пространстве, это очень опасно, потому что мы делаем сложные и опасные элементы. Я в полной мере понимаю решение Симоны, оно было правильным», — приводит слова Мельниковой «Матч ТВ».

Байлз неудачно выполнила опорный прыжок и показала самый низкий итоговый балл в сборной США во время командного многоборья. На упражнение на брусьях Симона уже не вышла, объяснив это травмой ноги. В итоге победителями стали гимнастки из России, а американки заняли второе место.

Далее Байлз пропустила индивидуальное многоборье, объяснив свое решение «психологическими проблемами, которые сейчас важнее медалей».

Есть и другое объяснение. Метилфенидат, без употребления которого Симона не способна контролировать себя, запрещен в Японии и американская сторона не успела оформить разрешение на ввоз препарата в страну.

Весь мир, зная о проблемах Байлз со здоровьем, поддержал спортсменку. Она вышла на старт только в индивидуальных соревнованиях на бревне, заняв в них третье место.

Ранее сообщалось, что гимнастка Байлз подверглась критике в США из-за позиции по абортам.