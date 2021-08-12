Новая девушка Мамаева рассказала о конфликте с его бывшей женой

Надежда Санько, новая девушка полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, в своих соцсетях ответила на вопрос о взаимоотношениях с экс-супругой футболиста Аланой Мамаевой.

«Я не считаю нужным что-либо говорить, объяснять ей. Взвесив все факты нашей с ней коммуникации, я не нашла ни одного аргумента сделать это. Близости ноль. Это она позвонила мне, начала истерить, угрожать и говорить вещи, в которые сама не верила. Я сказала человеку, который грозился уничтожить меня, что буду пятого числа в Москве. Если есть что-то сказать, то я готова. Но человек оказался настолько не готовым к диалогу в реальной жизни со мной, что побежал в интернет, клеветать и плакать в камеру», — написала Санько в Instagram.

Алана и Павел поженились в 2013 году. Вскоре у супругов родилась общая дочь Алиса. В апреле 2021 года пара расторгла брак. Причиной развода стала измена Мамаева с испанской моделью Ирен Гарсией.

Надежда Санько рассказала о начале романа с Мамаевым после критики со стороны бывшей супруги спортсмена Аланы, которая назвала ее «охотницей за бабками».

Ранее сообщалось, что экс-жена Мамаева отреагировала на подачу игроком иска о разделе имущества.