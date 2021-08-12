Экс-жена Мамаева отреагировала на подачу игроком иска о разделе имущества

Алана Мамаева, экс-супруга хавбека «Ростова» Павла Мамаева, высказалась о подаче футболистом иска о разделе имущества и взыскании алиментов.

«Ну, а это уже бенефис. Павел забыл, как во время его процесса эти самые пациенты давали ему положительную характеристику в суде, говоря какой он молодец, что помогал оперировать нуждающихся людей, а сам то он в жизни никому не помогал.

Его лозунг: «Мне никто не помогал, с чего я должен». А про мои операции, я даже говорить ничего не буду, пусть это останется на его совести. Это подло и низко. Он видел меня после двух родов, — написала девушка в Instagram.

Алана и Павел поженились в 2013 году. Вскоре у супругов родилась общая дочь Алиса. В апреле 2021 года пара расторгла брак. Причиной развода стала измена Мамаева с испанской моделью Ирен Гарсией.

Ранее сообщалось, что ростовский суд арестовал автомобили бывшей жены полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Аланы.