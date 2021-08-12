Карпин: в декабре могу остаться на улице, но кто вам сказал, что я не смогу в сборной?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, что будет делать, если у него не получится в сборной и он в декабре останется без работы.

«У меня жизненный принцип – лучше сделать и пожалеть, чем не сделать, а потом жалеть, что этого не сделал. Да, будет тяжело, да в декабре можно остаться на улице, ничего страшного. Естественно, я все это понимаю. Что случится? Ничего, буду воспитывать детей, спокойно поеду на пенсию в Эстонию, отдыхать и наслаждаться жизнью. Почему вы все за меня думаете? Кто вам сказал, что я не смогу?» — сказал Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Следующий матч сборная России проведет против команды Хорватии 1 сентября.

Ранее Карпин заявил, что если бы РФС ему кого-то из игроков навязывал, в сборной его бы не было.